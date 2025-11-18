متحدثة الحکومة: الرئیس بزشكيان شكر السعودية على تعاونها الجيد مع إيران في شؤون الحجاج

وأشارت "فاطمة مهاجراني" إلى رسالة رئيس الجمهوریة إلى ولي العهد السعودي في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء، قائلةً : إن رئيس الجمهوریة أرسل رسالة إلى ولي العهد السعودي عبر منظمة الحج والزيارة، لأن المملكة العربية السعودية تعاونت بشكل جيد للغاية في شؤون حجاج بلادنا العام الماضي، وخاصة بشأن عودتهم. وكما تعلمون، تزامنت عودة الحجاج مع بدء الحرب ضد إيران، لذا من الطبيعي أن نعرب عن شكرنا الخاص للسعودیة".

وأضافت مهاجراني: "كان مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهوریة إلى "محمد بن سلمان" هو تسهيل شؤون الحجاج هذا العام، بالنظر إلى أهمية قضية الحج للحكومة، وتوجیه الشکر للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون والتواصل بين البلدين".

