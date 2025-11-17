لدى وصوله إلى موسكو؛ عارف: التعاون في منظمة شنغهاي يخدم السلام والصداقة بين الشعوب

ولدى وصوله إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون، صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمدرضا عارف، للصحفيين: "تُعد هذه المنظمة من أكبر المنظمات الإقليمية، إذ تضم أكثر من 3 مليارات و 400 مليون نسمة".

وأضاف: "تجمع الدول الأعضاء في هذه المنظمة روابط ثقافية وتاريخية وحضارية وثيقة للغاية، ولذلك فإنها تُعد أفضل تجمع إقليمي لتنمية التعاون، وسد احتياجات الأعضاء، وتعزيز التفاعل والشراكة المتبادلة".

وأشار عارف إلى أنه "خلال العامين الماضيين، منذ أن أصبحت إيران عضوا رسميا في المنظمة، وحتى في الفترات السابقة التي كانت فيها إيران تتعاون مع المنظمة كشريك، شهدنا تفاعلا وتبادلا واسعا بين الطرفين".

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية قائلا: "نأمل أن نصل في هذا المسار إلى وضع ممتاز، وأن نتمكن من الاستفادة من مزايا العضوية في هذه المنظمة لصالح بلادنا، وصالح دول المنطقة، وصالح السلام والاستقرار والصداقة بين شعوب العالم".

ووصل النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظهر اليوم الإثنين إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون، ولإجراء محادثات ثنائية على هامش هذا الحدث. ومن المقرر أن يلتقي عارف، في أولى فعاليات زيارته التي تتم بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الروسي، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين.

ويرافق النائب الأول لرئيس الجمهوریة في هذه الزیارة، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "محمد أتابك" وجمع من المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرّر أن ينطلق الاجتماع السنوي الـ 24 لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنغهاي في موسكو يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الثاني /نوفمبر 2025.

وتضم المنظمة في عضويتها الكاملة كلا من: إيران، روسيا، بيلاروس، الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، وأوزبكستان.

