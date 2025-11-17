متحدثة الحکومة الإيرانية: تلقینا رسائل من واشنطن عبر دول وسیطة

وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية للأنباء، مساء الاثنين، إن "إيران تلقت رسائل من جانب عدد من الدول الوسيطة"، دون الكشف عن طبيعة تلك الرسائل أو هوية الجهات التي نقلتها إلى طهران.

وأضافت: "في حال ارتكاب أي خطأ من جانب العدو، فإن الرد الإيراني سيكون أشدّ من الماضي".

وفي الجانب السياسي، أشارت المتحدثة الحكومية إلى أن طهران تعمل على توسيع علاقاتها مع روسيا باعتبارها دولة جارة وشريكاً إستراتيجياً، مؤكدة استمرار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

كما شددت مهاجراني على أن إيران ماضية في تطوير علاقاتها مع روسيا والصين، بوصفهما عضوين في مجموعة بريكس، مؤكدة أن تعزيز التعاون معهما يمثل أحد محاور السياسة الخارجية لطهران.

endNewsMessage1