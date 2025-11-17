طهران وكابول تؤكدان على تعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة
أجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الهيئة الحاكمة بأفغانستان "أمير خان متقي"، وبحث الجانبان خلاله آخر مستجدات التعاون الثنائي ومجريات التفاعلات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان.
وأكد عراقجي خلال هذا الاتصال على ضرورة ترسيخ السلام والاستقرار بين دول المنطقة، وايضا تعزيز المشاورات والتنسيق في إطار التعاون المشترك الإقليمي.
من جانبه، أعرب "متقي" عن تقديره للجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب إيرانن ورحب باستمرار المشاورات الإقليمية.