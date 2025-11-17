وزير الدفاع الإيراني يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة

ووصل العميد طيار نصير زادة اليوم الاثنين إلى امارة دبي، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك للقاء عدد من كبار مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في معرض دبي الدولي لصناعات الطيران 2025م.

هذه الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبهدف تعزيز التفاعلات الإقليمية وبحث فرص التعاون بمختلف المجالات ذات الصلة.

ومن المقرر، أن يجري وزير الدفاع الإيراني خلال جولته في أجنحة المعرض، لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الدفاعيين للدول المشاركة.

ويعد معرض دبي الدولي للطيران 2025 واحدا من أبرز الفعاليات العالمية في مجال صناعات الطيران، إذ يعقد هذا العام بمشاركة مئات الشركات والوفود الرسمية من دول مختلفة.

