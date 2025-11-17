لافروف لعراقجی: موسکو مستعدة لتعمیق التنسیق الاستراتیجی مع طهران

وإستعرض لافروف وعراقجي في هذا الاتصال، الذي جرى ظهر اليوم، اخر المستجدات على الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية.

الى ذلك، نوّه وزير الخارجية الايراني بالمبادرات والمشاورات الدبلوماسية التي اجراها مع نظرائه لدى دول المنطقة، واكد على ضرورة استمرار وتسريع وتائر المحادثات والتعاون وفق اطار مشترك بين الدول الاقليمية.

واشار عراقجي في هذا الاتصال، الى مواصلة التعاون بين جمهورية ايران الاسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموقفها الرافض لـ "آلية الزناد" المزعومة من قبل بعض الدول الاوروبية؛ مصرحا بان "المطولب من الوكالة الدولية ان تبقى على حيادها وتتجنب الاجراءات التي تزيد من حدة التوترات".

في المقابل، عبّر لافروف عن ترحيبه لاعتماد اطار تعاون مشترك واستمرار الحوار الاقليمي، مع تاكيده على استعداد روسيا لمواصلة التنسيقات الوثيقة مع ايران.

كما لفت وزير خارجية روسيا، خلال الاتصال مع نظيره الايراني، الى جهود موسكو لدى منظمة الامم المتحدة واكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.

وورد في هذا التقرير ايضا، بأن الجانبين اكدا على سلمية البرنامج النووي الايراني، واتفقا على الاستمرار في تنسيق المواقف والتعاون في هذا الشأن، كما استعرضا المستجدات المتعلقة بالتعاون القنصلي بين ايران وروسيا.

