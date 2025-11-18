قبيل زيارته لأمريكا.. ولي عهد السعودية يتلقى رسالة من الرئيس بزشكيان

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس): "تسلم الرسالة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال استقباله في مكتبه بالوزارة، الاثنين، رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان".

وأضافت: "جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وحضر الاستقبال، من الجانب السعودي، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وأمين لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان.

كما حضره من الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية علي رضا عنايتي.

endNewsMessage1