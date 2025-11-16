محادثات هاتفية بين عراقجي وأمين عام مجلس التعاون حول آخر التطورات في المنطقة

وأفادت وزارة الخارجية الايرانية انه في هذا الاتصال الهاتفي، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي جاسم محمد البديوي، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة.

واكد الجانبان على استمرار المشاورات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، واشارا إلى التطور المتنامي لعلاقات إيران مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

endNewsMessage1