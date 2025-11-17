إيران وباكستان تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي

والتقى "مجيد تخت روانجي" نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار"، في مبنی وزارة الخارجية الباكستانية.

وحضر اللقاء، نائبة وزير الخارجية الباكستانية "آمنة بلوش"، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان "رضا أميري مقدم".

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية: أن الجانبين ناقشا الاستعدادات لاجتماع المشاورات السياسية الثنائية، والتطورات الإقليمية الرئيسية، والأحداث المتعددة الأطراف، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

وانعقدت الجولة الـ12 من المشاورات السياسية الثنائية بين إيران وباكستان في طهران في صيف عام 2023، بزيارة نائب وزير الخارجية الباكستاني آنذاك إلى إيران.

