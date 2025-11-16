بزشکیان یحذر: هدف العدو رکوب موجة الأزمات لإضعاف إیران من الداخل

جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية خلال رعايته، اليوم الاحد، اجتماع المجلس الستراتيجي لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، الذي عقد في مقر هذه الوزارة.

ونوه الرئيس بزشكيان، في جانب من تصرحياته اليوم، الى ضرورة الحفاظ على التضامن والتماسك الوطنيين في باعتبارهما السبيل الى خلاص البلاد من المشاكل التي يمرّ بها والتغلب على التحديات الراهنة؛ قائلا : ان الحكومة تدأب على انتهاج هذا المسار اليوم.

يذكر انه في مستهل هذا الاجتماع، ادلى وزير الدفاع الايراني "العميد طيار عزيز نصير زادة" بتصريحات تخللها تقرير مسهب حول الاجراءات والخطط المعتمدة للنهوض بمستوى اداء الوزارة، وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد، والتعاون مع سائر الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لاسيما تظافر الجهود التقنية وتبادل الطاقات والامكانيات العلمية في هذا السياق.

كما قدم العميد نصير زادة شرحا فيما خص اداء وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية طوال الحرب العدوانية التي شنّها الكيان الصهيوني على مدى اثني عشر يوما ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان رئيس الجمهورية توجه لدى وصوله لمبنى وزارة الدفاع اليوم، الى النصب التذكاري للشهداء مفقودي الاثر، حيث قدم التحية والاجلال، ثم قام بتفقد عدد من الاقسام المنكوبة من جراء العدوان الصهيوني الغاشم خلال حرب الاثني عشر يوما على ايران.

