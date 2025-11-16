بزشكيان يبلغ قانون التعاون في مجال السكك الحديدية بين إيران وتركيا إلى وزارة الطرق

وتنفيذاً للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ مسعود بزشكيان بقبول "قانون الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية بين وزارة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية ووزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا"، الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، والذي اعتُبر متوافقاً مع مصالح النظام من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام في 29 أكتوبر 2025، بالموافقة على البنود (3-4) من المادة (4) من الاتفاقية وفقاً للمادة (112) من دستور جمهورية إيران الإسلامية، وتمت إحالة التنفيذ إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

ووفقاً للمادة 125 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، فإن تنفيذ أحكام الاتفاقية مرتبط باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من الاتفاقية نفسها.

