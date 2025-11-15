الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز

ورصدت وحدات الرد السريع التابعة لبحرية الحرس الثوري تحركات ناقلة نفط تحمل اسم "تالارا" وترفع علم جزر المارشال صباح أمس الساعة 7:30، بناءً على أمر من جهة قضائية بمصادرة حمولتها، واعترضتها وصادرتها.

كانت الناقلة تحمل 30 ألف طن من البتروكيماويات، وكانت متجهة إلى سنغافورة، عندما تم توجيهها إلى المرسى صباح اليوم لمعالجة المخالفات.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري أن هذه العملية نُفذت بنجاح وفقا للواجبات القانونية، ولحماية المصالح والموارد الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأمر من الجهات القضائية، تطلب الإبلاغ الدقيق فحصا شاملا للشحنة وتفتيشا دقيقا للناقلة ووثائقها.

واضاف البيان: وقد تم ذلك بنجاح بفضل جهود مقاتلي هذه القوة، وتبين أن الناقلة مخالفة لقانون نقل البضائع غير المصرح بها.

