إیران تحذّر من عواقب التحرکات الأمریکیة ضد فنزویلا: تهدید مباشر للسلام الدولی

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في بيان، إن التحركات الأمريكية في محيط فنزويلا تمثّل «تهديداً مباشراً للسلام والأمن الدوليين»، داعياً واشنطن إلى احترام سيادة كاراكاس ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف بقائي أنّ «التهديد باستخدام القوة ضد حكومة شرعية ومنتخبة يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن الميثاق يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، ويحظر اللجوء إلى القوة أو التهديد بها بموجب المادة الثانية منه.

ولفت المتحدث الإيراني إلى تقارير صدرت عن مؤسسات دولية وصفت الهجمات الأمريكية السابقة على قوارب صيد في مياه الكاريبي بأنها «عمليات قتل تعسفية خارج نطاق القضاء»، مؤكداً أن استخدام ذريعة مكافحة المخدرات لتبرير الاعتداء على سيادة فنزويلا «مرفوض وغير قانوني».

كما شدّد بقائي على مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة الخطوات الأمريكية التي قال إنها «تشكّل تهديداً للاستقرار العالمي وتغذّي نهج الأحادية العدوانية»، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء أي عمل يمكن أن يزعزع أمن المنطقة.

