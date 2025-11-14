أثناء مكالمة هاتفية مع السوداني؛ بزشكيان: إجراء الانتخابات البرلمانية بعزة مصدر لتعزيز مكانة وعظمة الشعب العراقي

أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قدم فيه التهنئة للعراق، حكومة وشعبا، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية السادسة في العراق، لتأتي نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

اعتبر رئيس الجمهورية أن إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بـعزة وفي أجواء هادئة، هو إنجاز قيّم ومصدر لتعزيز مكانة وعظمة الشعب العراقي الصديق والشقيق. متمنيا للشعب العراقي المضيَّ في مسيرة البناء الديمقراطي، وتحقيق النهضة الشاملة.

كما أعرب عن أمله في أن تتوسّع العلاقات والتعاون بين البلدين في المرحلة القادمة لتكون أكثر عمقا وتلاحما من ذي قبل في جميع المجالات.

ومن جهته، عبّر رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره للمكالمة الهاتفية والتهاني الأخوية من الرئيس بزشكيان، ووصفها بـ"الدليل الواضح على عمق العلاقات الأخوية واهتمام الإخوة الإيرانيين بسعادة وتوفيق الشعب العراقي. "

وأضاف السوداني:"هذه الانتخابات هي السادسة منذ التغيير السياسي في العراق عام 2003، وقد أجريت بشفافية وهدوء ونجاح في جميع أنحاء البلاد. "

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "أهم إنجاز في هذه الانتخابات يتمثّل في تسجيل أعلى مستوى مشاركة شعبية منذ عام 2015، وهو مؤشر واضح على تنامي ثقة الشعب بنظامه السياسي. "

وأكد على أن الشعب العراقي قد أثبت مرة أخرى التزامه بالتجربة الديمقراطية التي حقّقها. معربا عن أمله في أن تُسهم نتائج هذه الانتخابات إسهاما بنّاء في استمرار مسار البناء والتقدّم الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة. "

وفي ختام حديثه، شدّد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده "ستواصل في المرحلة القادمة السعي لرفع مستوى العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع الإخوة الإيرانيين في جميع المجالات. "

كما شهدت المحادثة الهاتفية استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يسهم في تدعيم الاستقرار بالمنطقة، ويصبُّ في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

