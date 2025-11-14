عراقجي يهنىء العراق حكومة وشعبا ويؤكد على تطلع طهران لتعزيز العلاقات مع بغداد

وجاءت تهنئة وزير الخارجية هذه عبر منشور له على منصة "إكس"، قائلا:"أهنئ الشعب العراقي الشقيق وحكومته على نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. "

وأضاف أن هذه الانتخابات تُعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. "

وأكّد عراقجي في ختام رسالته أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمةٌ على تعزيز علاقاتها الودّية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. "

و أفاد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في آخر تقاريره حول نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة، بأن نسبة الإقبال بلغت 56.11%، وأن تحالف "محمد شياع السوداني" جاء في المرتبة الأولى.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية الـ 6 يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. وتعتبر الانتخابات البرلمانية أهم انتخابات في العراق، إذ لا يقتصر دورها على انتخاب 329 نائبا لمجلس النواب فحسب، بل يُكلَّف البرلمان أيضا باختيار رئيس الجمهورية في أول جلسة برلمانية له، كما يُعهَد لرئيس الجمهورية بالإعلان في نفس الجلسة عن ترشيح رئيس الوزراء من بين أكبر الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة.

وبعد أن يختار رئيس الوزراء فريق حكومته، يتعيّن عليه تقديم وزرائه إلى البرلمان لنيل الثقة، وحال حصوله على تصويت الثقة من النواب، تنطلق الحكومة رسميا في أداء مهامها لولاية مدتها أربع سنوات.

