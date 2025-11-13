الصین مستعدة للنهوض بالمشارکة الاستراتجیة الشاملة مع ایران

واعتبر السفير الايراني العلاقات بين ايران والصين بانه مهمة للغاية في هذه الظروف مشددا على اهميتها في ظل التطورات الدولية والاقليمية.

واضاف أن الذكرى السنوية الـ 55 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين والتي تحل في العام المقبل، تشكل فرصة للمزيد من توسيع العلاقات.

واكد جهوزية الجانب الايراني للتعاون مع الصين لتعزيز التبادل الثنائي وتعميقه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اما نائب وزير الخارجية الصيني مياو فقد قال ان الرئيسين الايراني والصيني عقدا لقائين خلال عام للتوصل الى اجماع بشان تمتين العلاقات وايجاد جداول الاعمال الاستراتيجية وقال اننا مكلفون بتنفيذ هذه الاتفاقات.

وفيما يخص الذكرى الـ 55 لاقامة العلاقات الدبلوماسية قال ان بكين جاهزة لتضع يدها بيد طهران في اطار تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف والنهوض بالمشاركة الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين الى مستوى ارفع.

