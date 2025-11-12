عراقجي ونظيره الروسي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية هاتفياً

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن الجانبين رحّبا بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين كابول وإسلام آباد بوساطة حكومتي قطر وتركيا بشأن وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

كما تناولت المحادثة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاع غزة، ومناقشة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الوضع في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

