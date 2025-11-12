رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية يسلم رسالة رئيس الجمهورية إلى ولي عهد السعودية

وصرح رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية، علي رضا رشيديان، الذي يزور السعودية لتوقيع اتفاقية المراحل التنفيذية لتنظيم مناسك الحج والعمرة لعام 2026، أنه"نظرا لأهمية الحج والعمرة بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية، فقد أعد الرئيس مسعود بزشكيان رسالة خاصة بشأن الحج، وكلّفني بأن أكون حاملا لهذه الرسالة خلال زيارتي الحالية".

وأضاف رشيديان: "نأمل أن تكون هذه الرسالة رسالة صداقة وتعزيز للعلاقات بين الشعبين والبلدين، وتوطيدا للتعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل وعلاقات أوثق بين إيران والسعودية".

وأشار رشيديان إلى مسار المفاوضات بين إيران والسعودية حول تنظيم مناسك الحج للعام المقبل، وقال:"اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة مع وزير الحج والعمرة السعودي، بحضور زملائنا من سفارة الجمهورية الإسلامية في السعودية. وقد شدّدنا خلال هذه المحادثات على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطبّق في العام القادم نفس البرامج والإجراءات التي نفّذتها العام الماضي، كما أكد الجانب السعودي على استمرار تعاونه الكامل كما كان عليه في العام الماضي".

وأضاف رئيس منظمة الحج والزيارة:"في ظل التنسيقات والمتابعات الجارية بشأن العقود التنفيذية مع الشركات السعودية، نحن نعمل حاليا على إعداد كل الترتيبات اللازمة لضمان أداء حج سالم، كريم، آمن، وسلس لجميع حجاجنا".

وأوضح أن "العقود المتعلقة بمجالات السكن، والنقل، والتغذية، والتوريدات، والصحة والعلاج، والخدمات في المشاعر المقدسة، قد وُقّعت بالفعل، وقد تسارعت العمليات التنفيذية لتوفير هذه الخدمات. ونأمل أنه مع اكتمال التسجيلات، سنتمكن من تسريع الإجراءات المتعلقة بالحج القادم بشكل أكبر".

وأشار إلى أن "العملية النهائية للتسجيلات والتعاقدات يجب أن تُنجز بحلول شهر شعبان المُعَظّم، حتى نتمكن من تقديم خدمات شاملة وفعّالة لحجاج إيران".

هذا، وقد وقّع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، أمس، اتفاقية تنظيم مناسك الحج والعمرة لعام 2026، حيث شدّد الطرفان على أهمية تسهيل الإجراءات التنفيذية والخدمية والرفاهية، وناقشا سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.

endNewsMessage1