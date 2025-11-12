متحدثة الحكومة الإيرانية: مستعدون لكل السيناريوهات رغم تمنينا لعدم اندلاع حرب بالمنطقة

وقالت مهاجراني في حديثها للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية: "نحن نأمل ألا ينشب أي صراع في المنطقة، لكن الحكومة على أتم الاستعداد لكافة السيناريوهات".

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الغرب، أكدت مهاجراني أن الرسائل يتم نقلها إلى إيران عبر وسطاء، مشددة على أن الحكومة لن تقبل بأي مفاوضات "مفروضة أو دكتاتورية"، مشيرة إلى أن موقف إيران واضح تجاه أي اتفاق يتم تسليمه بطريقة غير عادلة.

endNewsMessage1