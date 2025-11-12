السفير الإيراني في بغداد: الانتخابات البرلمانية العراقية تشكل منعطفا آخر في ترسيخ الديمقراطية

وکتب "محمد كاظم آل صادق" على صفحته الشخصية على منصة "إکس": أهنئ العراق حكومة وشعبا على الإجراء الناجح للانتخابات البرلمانية. هذه الخطوة المهمة تجسد إرادة الشعب العراقي وسيادته الوطنية، وتمثل منعطفا آخر في ترسيخ الديمقراطية وعملية التنمية والاستقرار في هذا البلد.

وأضاف السفیر الإیراني: أتمنى مستقبلا مزدهرا ومتألقا للعراق شعبا وحكومة.

