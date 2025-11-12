إیران والسعودیة توقعان اتفاقیة للتعاون بشان موسم الحج القادم

وتمّ التوقيع على الاتفاقية خلال لقاء رسمي بين علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مع التأكيد على أهمية تسهيل الأمور الإدارية والخدمية والصحية.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر رشيديان خدمة حجاج بيت الله الحرام نجاحًا مشتركًا بين الجهات المعنية من البلدين، وشدد على ضرورة التخطيط المنهجي والشفاف والمنسق لإقامة موسم الحج للعام المقبل.

وأكد رشيديان أنه مع الحفاظ على عزة الحجاج وكرامتهم وصحتهم، ستكون جميع إجراءات برامجنا ومراسمنا مماثلة لما كانت عليه العام الماضي، والذي تقرر اتباعه بموافقة وزير الحج والعمرة السعودي.

كما أعرب وزير الحج والعمرة السعودي عن تقديره لحضور الوفد الإيراني، معبرا عن أمله في أن يتم من خلال التعاون البناء توفير مجال تقديم المزيد من الخدمات للحجاج.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، ستدخل مراحل التخطيط لحج الموسم القادم للحجاج الإيرانيين مرحلة التنفيذ.

