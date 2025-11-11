ايران تعزي بضحايا الانفجار في الهند

وأعرب متحدث الخارجية الايرانية، في رسالة العزاء، عن تضامنه مع الحكومة والشعب الهنديين، مخصّا بالذكر عائلات الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث، وتمنى للجرحى بالشفاء.

واعلنت الشرطة الهندية، الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر، عن مصرع 8 أشخاص على الأقل في انفجار وقع قرب "الحصن الأحمر التاريخي" في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة نيودلهي.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الهندية "سانجاي تياجي"، أن الانفجار وقع في سيارة قرب الحصن، لكن سببه لم يُعرف بعد.

من جانبها، ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار، وقد بثّت صور اللهب والدخان المتصاعد من أكثر من سيارة في شارع مزدحم، يقع بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق بالمنطقة القديمة من نيودلهي؛ بحسب موقع الجزيرة الاخباري.

