عراقجي: الأواصر التاريخية بين إيران والهند ركيزة قيمة لتطوير التعاون الثنائي

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة "حيدر آباد" الهندية "حميد أحمدية" مع "عراقجي" اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته إلى الهند لمزاولة مهام عمله.

وتمنى وزير الخارجية التوفيق للقنصل الجديد في حيدر آباد؛ مشددا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

ويذكر، أن "حميد أحمدية" كان قد تولى قبل تعيينه قنصلا عاما جديدا في حيدر آباد، منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللوجستية وادارة البناء.

