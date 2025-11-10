عراقجي: وزارة الخارجية نفذت سياسات الدبلوماسية الردعية وصولا إلى دبلوماسية المقاومة

وقدم عراقجي اليوم الاثنين تقريرا أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي حول اداء وزارة الخارجية وفق قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية في البلاد.

وذكر وزير الخارجية، بأن وزارته عملت خلال الأشهر الـ 14 الماضية، في إطار أربعة مسارات رئيسية؛ تشمل الأمن والدفاع، التنمية الاقتصادية، بناء النفوذ الإقليمي والدولي، وتعزيز الدبلوماسية الفكرية والإعلامية.

وأوضح، بأن "الوزارة ركزت على دعم محور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية، وأجرت سلسلة من التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بينها عقد 3 جلسات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين ولبنان وإيران".

وفي ما يتعلق بتفعيل دور ايران الدولي، نوه "عراقجي" بأن الجمهورية الاسلامية نجحت في استصدار بيانات ادانة عن أكثر من 120 دولة للعدوان "الإسرائيلي" والأميركي الاخير، كما واصلت التعاون الوثيق مع روسيا، الصين، ودول الجوار، وساهمت في إفشال المحاولات لتفعيل آلية "سناب باك" في مجلس الأمن.

كما أعلن وزير الخارجية، عن إقرار اللائحة الجديدة للمجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج، واعتماد الخطة الشاملة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وربط الاقتصاد الإيراني بجيرانه.

وبيّن، أن الخارجية ساهمت في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وتنظيم 18 اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة مع دول مختلفة، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية من خلال مبادرات استثمارية وتجارية جديدة.

وفي سياق تطوير سواحل مكران (جنوب شرقي البلاد)، أشار "عراقجي" إلى تنفيذ مشاريع للتعاون في مجالات الطاقة، الترانزيت، الاستثمار، الزراعة العابرة للحدود، والتجارة التقنية والسياحة؛ مؤكدا استمرار الجهود لارتقاء بمستوى إيران اقليميا ودوليا من خلال تعزيز حضورها في تكتّلات شنغهاي، بريكس، منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، والاتحاد الأوراسي.

