وزير الدفاع الإيراني: إنتاجنا الدفاعي ارتفع بشكل كبير مقارنة بما قبل حرب ۱۲ يوماً

وأكد العميد نصيرزادة اليوم الاثنين في كلمته أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي لمناقشة وتقييم آلية تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد بأن "جميع الإنتاجات الدفاعية الإيرانية اليوم تتفوق كمّا ونوعا على ما كانت عليه قبل الحرب الـ 12 يوما الأخيرة"؛ مشددا على أنه لا مجال للقلق في هذا المجال.

وأوضح وزير الدفاع، أن وزارته نفذت خلال العام الأول من البرنامج السابع للتنمية سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في المشاريع الدفاعية للبلاد؛ مضيفا أن وزارة الدفاع تتعاون مع أكثر من 8,200 شركة خاصة، منها 1,454 شركة معرفية.

كما لفت إلى، أن وزارة الدفاع تعمل على تطوير التقنيات المزدوجة الاستخدام في مجالات النفط والغاز والصناعات البحرية، وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بتعطير الغاز، إلى جانب التعاون مع الحكومة في مشاريع الطيران المدني، والمنصات البحرية، وأنظمة التحكم الذكية للمياه والكهرباء.

وأعلن العميد طيار "نصير زادة" أن وزارة الدفاع نجحت في توطين 582 نوعا من المواد والمعدات، منها 59 منتجا بالتعاون مع القطاع الخاص، من بينها فرامل الطائرات المعدنية.

وفي ما يخص صناعة الفضاء والطيران، أوضح بأن إيران حققت تقدما ملحوظا في تصنيع الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق؛ مشيرا إلى مشروعي القمرين الصناعيين "جمران" و"كيهان"، وحوامل الإطلاق "سيـمرغ" و"ذوالجناح".

وختم العميد طيار "نصير زادة" تصريحاته بالتأكيد على، أن وزارة الدفاع تواصل دعمها الكامل لـ قوات الشرطة (فراجا) وقوات التعبئة (البسيج)؛ داعيا البرلمان والحكومة إلى تعزيز الدعم المالي لهذه القطاعات الحيوية لضمان استمرار التطوير الدفاعي والوطني.

