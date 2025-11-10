لاريجاني:‌ لم نوجه أي رسالة جديدة إلى واشنطن ونسعى لتخفيف العقوبات

وأوضح لاريجاني في تصريح صحفي عقب مشاركته في مؤتمر بطهران، أن أي محادثات سابقة مع الولايات المتحدة قبل اجتماع الأمم المتحدة لم تؤدِّ إلى نتائج، حيث رفض الطرف الآخر الالتزام بالشروط المطروحة، مضيفًا أنه لم يتم إرسال أي رسالة جديدة مؤخرًا.

وشدّد على ضرورة عدم تضخيم الخلافات السياسية، والاعتراف بوحدة الشعب الإيراني، وعدم استخدام أي قضية صغيرة لتوسيع الانقسامات، موضحًا أن كل بلد ديمقراطي يشهد اختلافات في وجهات النظر، لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتكبيرها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن إيران استفسرت عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة عليها، وأنه مستعد للاستماع إلى طلباتها بهذا الشأن، قائلًا للصحفيين من البيت الأبيض: "إيران تحت عقوبات أمريكية شديدة، وهذا يجعل من الصعب عليها القيام بما ترغب فيه. أنا مستعد لسماع طلباتها وسنرى ما سيحدث".

وأشار لاريجاني إلى أن إيران أجرت محادثات مع الأوروبيين والغرب حتى بعد الحرب، إلا أنهم أصرّوا على تفعيل آلية "سناب باك"، واصفًا الادعاءات الأمريكية عن ضعف إيران بأنها "سخيفة تمامًا".

وختم بالتأكيد أن التغييرات الاقتصادية موجودة، لكن الشعب يعلم أن إيران جربت جميع السبل الدبلوماسية الممكنة لحل القضايا.

endNewsMessage1