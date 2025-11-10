لاريجاني للغرب: لا شأن لكم بصواريخ إيران

وخلال كلمته في مؤتمر بطهران، أضاف أن الغرب، رغم كونه الشريك التجاري الأول لإيران لسنوات بعد الثورة، "ما زال يتعامل بعقلية الهيمنة والتسلط"، معتبرًا أن القضية النووية كانت ذريعة لشن حرب سياسية واقتصادية ضد الشعب الإيراني.

وخاطب لاريجاني الدول الغربية قائلاً: "ما شأنكم في إبداء الرأي حول قدرات صواريخنا؟ هذه مسألة سيادية لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل فيها".

وأوضح أن قوة الشعب الإيراني وصلابة القوات المسلحة أجبرت الأعداء على إعادة حساباتهم والتصرف بعقلانية، مشيرًا إلى أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة دون تفويض من مجلس الأمن والفوضى التي خلّفتها في الشرق الأوسط انقلبت عليها وعلى حلفائها في نهاية المطاف.

واعتبر لاريجاني أن الغرب "يبرر هيمنته بشعار السلام عبر القوة، ويضحّي بالأخلاق من أجل مصالحه"، بينما نجحت إيران في الحفاظ على توازنها من خلال الجمع بين العلم والإيمان.

وختم بالقول إن الحضارة الإيرانية "لم تخضع يومًا لسلطة الغرب لأنها تأسست على القوة والاستقلال"، مؤكدًا أن إيران، بتاريخها وثقافتها واستقلالها، ستبقى ركيزة للتوازن في المنطقة ولن تسمح لأحد بفرض شروطه عليها.

