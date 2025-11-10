عراقجي یبحث مع وزیر الخارجية الأفغاني حقوق إيران المائية

وبحث الجانبان التعاون الثنائي والتوتر الأخیر بین باکستان وأفغانستان ومسار المفاوضات بین البلدین.

وأعرب عراقجي خلال الإتصال عن قلقه من إستمرار التوتر بین البلدین الجارین والمسلمین باکستان وأفغانستان معلنا عن إستعداد الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لتقدیم أي مساعدة لخفض التوتر وإرساء السلام بین البلدین الجارین.

وشکر وزیر الخارجية الأفغاني الجمهوریة الإسلامية الإيرانية علی حسن نوایاها وشرح نتائج المفاوضات بین أفغانستان وباکستان مؤکدا علی إلتزام أفغانستان بوقف إطلاق النار وتسویة المشاکل عبر الدبلوماسیة والحوار.



وناقش عراقجي مع نظیره الأفغاني بشأن ضرورة التعاون من أجل تحقیق الحقوق المائية الإيرانية.

