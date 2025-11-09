إيران وروسيا تتفقان على إنشاء اتحاد للنقل البحري

وقال جلالي عبر منشور على منصة "إكس"، "اتفقت إيران وروسيا على إنشاء أول اتحاد للنقل البحري المشترك".

وأضاف: "جاء هذا الاتفاق نتيجة للمفاوضات التي أجراها الجانبان في محج قلعة في 6-7 نوفمبر بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات والسلطات في البلدين".

وتابع: "خلال هذا الحدث، تم التوصل إلى اتفاق حول هيكل وأطر هذا الاتحاد، كما تم الاتفاق على إعداد وتقديم التفاصيل والنص الرسمي خلال المفاوضات في الشهر المقبل".

وأكد جلالي أن "الهدف الإستراتيجي" من إنشاء الاتحاد هو تطوير التجارة ومجال النقل والترانزيت.

