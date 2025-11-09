تحرک برلمانی لإلزام وزیر الخارجیة بملاحقة الجرائم الأمریکیة دولیاً

قدّم عدد من النواب تذكيراً كتابياً لوزير الخارجية، مطالبين بمتابعة قضية الجرائم الأمريكية في الهيئات الدولية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد 9 نوفمبر قراءة التذكيرات الكتابية التالية من النواب إلى الأجهزة التنفيذية:

تذكير من أحمد مرادي، نائب أهالي بندر عباس، و40 نائباً آخر، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تعزيز استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.

تذكير من أحمد مرادي و47 نائباً إلى وزيري الداخلية والتراث الثقافي، بضرورة منع تصدير وتهريب التربة الحمراء من جزيرة هرمز.

تذكير من حبيب قاسمي، نائب شهرضا، و79 نائباً آخر، إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، بضرورة ملاحقة الجرائم الأمريكية أمام المحاكم الدولية.

