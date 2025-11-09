وزير الصناعة الايراني یغادر إلی طشقند

وتوجه "محمد أتابك" إلى أوزبكستان بهدف لقاء المسؤولين الأوزبكيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في هذا البلد.

وسيتفقد وزير الصناعة الايراني، منشآت صناعية وتعدينية، وسيلتقي وزير الصناعات التعدينية في أوزبكستان خلال زيارته لهذا البلد التي ستستغرق ثلاثة أيام.

وسيلتقي وزير الصناعة، رئيس الوزراء الأوزبكي "عبد الله عارفوف" في اليوم الثاني من زیارته لبحث سبل توسيع التعاون، وخاصة في القطاعات الصناعية والتعدينية والتجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي "محمد اتابك" وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لمناقشة استخدام قدرات الطرفين وتلبية الاحتياجات المتبادلة.

