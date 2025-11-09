عراقجي: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة

وأضاف عراقجي - في مقابلة صحفية- أن "إيران مستعدة دائمًا للتفاوض فقط عندما تكون المناقشات قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة".

وأوضح أن "طهران ستنظر في إجراء محادثات إذا أظهرت واشنطن استعدادًا للحوار على أساس متكافئ يهدف إلى اتفاقية تحقق مصالح مشتركة".

وتابع عراقجي: "كلما كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على أساس المساواة والسعي لتحقيق مصالح مشتركة، يمكن أن تصبح هذه المحادثات ممكنة، وستقوم إيران بدراستها".

endNewsMessage1