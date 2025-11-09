عراقجي ينتقد منح «نوبل للسلام» لمناصرة للحرب
رأى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ جائزة «نوبل للسلام» باتت تُمنح لأشخاص يدعمون الحرب ويؤيدون الجرائم.
وقال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بدعم الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لجرائم نتنياهو والكيان الصهيوني: "لا بد أنكم شاهدتم تغريدة [الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو]، التي أجرت مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نتنياهو" وهنأته على الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في الشرق الأوسط كعمل من أعمال السلام.
وأضاف "عراقجي": إنها في اتصالها الهاتفي،تدعم خطط نتنياهو للكيان الصهيوني، والتي تتضمن هجوماً عسكرياً ومواجهات عسكرية ضد بلدها، وتدعو إلى تنفيذ تلك الخطط".
وانتقد وزير الخارجية منح جائزة نوبل لمثل هؤلاء الأشخاص: وقال: لا أعرف لماذا تُمنح جائزة السلام لشخص يؤيد الحرب!!