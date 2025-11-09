عراقجي ينتقد منح «نوبل للسلام» لمناصرة للحرب

وقال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بدعم الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لجرائم نتنياهو والكيان الصهيوني: "لا بد أنكم شاهدتم تغريدة [الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو]، التي أجرت مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نتنياهو" وهنأته على الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها في الشرق الأوسط كعمل من أعمال السلام.

وأضاف "عراقجي": إنها في اتصالها الهاتفي،تدعم خطط نتنياهو للكيان الصهيوني، والتي تتضمن هجوماً عسكرياً ومواجهات عسكرية ضد بلدها، وتدعو إلى تنفيذ تلك الخطط".

وانتقد وزير الخارجية منح جائزة نوبل لمثل هؤلاء الأشخاص: وقال: لا أعرف لماذا تُمنح جائزة السلام لشخص يؤيد الحرب!!

