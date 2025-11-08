Iranian Labour News Agency
عراقجي يؤكد على توسيع العلاقات بين ايران وكوريا الشمالية

اكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، على تسخير كافة الامكانيات المتاحة لتوسيع العلاقات بين طهران وبيونغ يانغ؛ وبما يشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عراقجي، مساء اليوم السبت، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية المعيّن حديثا لدى كوريا الشمالية "عباس طالبي فر"، وذلك قبيل مغادرته البلاد باتجاه بيونغ يانغ لتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وافادت ارنا، بأن السفير "طالب فر"، قدم خلال اللقاء هذا، شرحا حول برامجه واقتراحاته من اجل تنفيذ المهام الموكلة اليه لدى كوريا الشمالية.

الى ذلك، اذ تمنى عراقجي للسفير الايراني الجديد في بيونغ يانغ بالموفقية؛ داعيا الى تسخير جميع الطاقات من اجل توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

