عراقجي يؤكد على توسيع العلاقات بين ايران وكوريا الشمالية

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عراقجي، مساء اليوم السبت، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية المعيّن حديثا لدى كوريا الشمالية "عباس طالبي فر"، وذلك قبيل مغادرته البلاد باتجاه بيونغ يانغ لتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وافادت ارنا، بأن السفير "طالب فر"، قدم خلال اللقاء هذا، شرحا حول برامجه واقتراحاته من اجل تنفيذ المهام الموكلة اليه لدى كوريا الشمالية.

الى ذلك، اذ تمنى عراقجي للسفير الايراني الجديد في بيونغ يانغ بالموفقية؛ داعيا الى تسخير جميع الطاقات من اجل توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

