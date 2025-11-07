بيت



سياسة ٠٧ / ١١ / ٢٠٢٥ - ٢٠:٢٤:١٧

عراقجي يعلق على تفاهة نتنياهو: الكيان الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار

ردًا على تفاهات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والذي وصف كيانه المعتدي بأنه "مرساة الأمن في الشرق الأوسط"، استهزأ وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بهذه التفاهات مؤكدًا أن "كيان إسرائيل هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا".