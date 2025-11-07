عراقجي يعلق على تفاهة نتنياهو: الكيان الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار
معرف الأخبار : 1711071
ردًا على تفاهات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والذي وصف كيانه المعتدي بأنه "مرساة الأمن في الشرق الأوسط"، استهزأ وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بهذه التفاهات مؤكدًا أن "كيان إسرائيل هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا".
ورد وزير الخارجية الايراني على تفاهات بنيامين نتنياهو الذي وصف كيانه المعتدي بأنه "مرساة الأمن في الشرق الأوسط"، على النحو التالي:
هذه "المرساة المزعومة للأمن في الشرق الأوسط":
مطلوبة بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم الحربية.
فرضت نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) على 7.5 مليون فلسطيني.
قامت بقصف 7 دول في العام الماضي.
واحتلت أراضي فلسطين ولبنان وسوريا.
الكيان الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا.