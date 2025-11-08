إيرواني يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور واشنطن في العدوان الإسرائيلي على إيران

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن اليوم (الجمعة بالتوقيت المحلي): "أود أن ألفت انتباهكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ تصريحات أقرّ فيها صراحةً وعلنًا بقيادة الولايات المتحدة ومسؤوليتها عن الأعمال العدوانية والحرب الإجرامية التي شنّها الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 12 يومًا، من 13 إلى 24 يونيو/حزيران 2025 . وفي يوم الخميس، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ، صرّح ترامب للصحفيين: "إسرائيل هي من هاجمت أولاً. تلك الضربة كانت قوية جداً جداً. لقد كنت مسؤولاً عنها بدرجة كبيرة. عندما هاجمت إسرائيل إيران أولاً، كان ذلك يوماً عظيماً لإسرائيل، لأن تلك الضربة ألحقت أضراراً أكثر من جميع الضربات الأخرى مجتمعة".

واضاف ايرواني: هذه التصريحات دليلٌ واضحٌ لا يقبل الشك على المشاركة المباشرة والقيادة والمسؤولية للقيادة الأمريكية في تخطيط وتوجيه وتسهيل العدوان العسكري غير القانوني للكيان الصهيوني. هذه الاعتداءات الإجرامية، التي تُعتبر انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، والقانون الإنساني الدولي، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وأضرار جسيمة للمنشآت النووية الإيرانية السلمية والمحمية.

وتابع: علاوة على ذلك، فإن اعتراف الرئيس الأمريكي الصريح بدور بلاده القيادي ومشاركتها المباشرة في العدوان العسكري للكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية منذ اليوم الأول يكشف بوضوح وبشكل لا لبس فيه بطلان التصريحات السابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025 (23 خرداد)؛ والتي ادعى فيها زورًا: "لسنا متورطين في الهجمات على إيران، وأولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على أمن القوات الأمريكية في المنطقة".

واردف ايرواني: بما أن هذا الاعتراف الإجرامي من أعلى مسؤول في الولايات المتحدة يُعدّ دليلاً واضحاً وملزماً قانونياً لا يمكن إنكاره على مسؤولية الولايات المتحدة الدولية وضلوعها في هذه الأعمال العدوانية، فإن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة والمشتركة عن اعتداءاتهما وعواقبها، بما في ذلك قتل الأبرياء، والتدمير الواسع النطاق للممتلكات والبنية التحتية المدنية، والاستهداف المتعمد للمنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا يؤكد أيضاً الحق الأصيل والسيادي لجمهورية إيران الإسلامية في استخدام جميع القنوات القانونية الدولية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة للولايات المتحدة ومسؤوليها، والمطالبة بتعويض كامل، بما في ذلك التعويض وفقاً للقانون الدولي عن الأرواح التي أُزهقت والجرحى وجميع الأضرار والخسائر التي تكبدتها جمهورية إيران الإسلامية وشعبها.

