اجتماع لاعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية لايران وباكستان
معرف الأخبار : 1710459
عقد اعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية بين ايران وباكستان صباح اليوم الخميس اجتماعا في مقر البرلمان الباكستاني باسلام اباد.
وتراس الجانب الايراني النائب فدا حسين مالكي والجانب الباكستاني نويد قمر، اذ تم في الاجتماع بحث سبل زيادة تبادل الوفود البرلمانية والاقتصادية في اطار زيادة حجم التجارة وتحقيق المصالح المشتركة.
ويزور الوفد البرلماني الايراني باكستان برفقة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الذي بدأ زيارته يوم امس الاربعاء.