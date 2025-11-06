اجتماع لاعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية لايران وباكستان

وتراس الجانب الايراني النائب فدا حسين مالكي والجانب الباكستاني نويد قمر، اذ تم في الاجتماع بحث سبل زيادة تبادل الوفود البرلمانية والاقتصادية في اطار زيادة حجم التجارة وتحقيق المصالح المشتركة.

ويزور الوفد البرلماني الايراني باكستان برفقة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الذي بدأ زيارته يوم امس الاربعاء.