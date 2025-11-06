مشاورات ايرانية روسية لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري

ويزور رسولي روسيا للمشاركة في اجتماع التعاون في مجال النقل البحري بين ايران وروسيا يعقد بمدينة ماخاج قلعة الروسية.

والتقى رسولي في مقر السفارة الايرانية بموسكو، مساعد وزير النقل رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري بروسيا ديمتري زويريف.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين البلدين وسبل توسيعه في مجال النقل الهجين والبحري عن طريق بحر قزوين.

يذكر ان المسؤولين والمدراء الحكوميين والقائمين على شركات النقل البحري في ايران وروسيا، يعقدون اليوم الخميس وغدا الجمعة اجتماعا بمدينة ماخاج قلعة لدراسة اهم مجالات التعاون في هذا الخصوص.