قالیباف: نتابع تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

وتابع قالیباف في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم : إنّ إيران وباكستان، باعتبارهما بلدين جارين، يتمتعان بعلاقات متنوّعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية، خصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة على صعيد العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وأضاف، أنّ "البلدين يركّزان على التعاون التجاري والسياسي والأمني، مع وجود تنسيق فعّال بين الأجهزة الحكومية في طهران وإسلام‌آباد".

وشدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على، أنّ "تنفيذ ومتابعة واستكمال الاتفاقات السابقة بين إيران وباكستان يمثّل محوراً أساسياً في هذه الزيارة".

وأشار قالیباف إلى، أنّه سيتم في زيارته الحالية الى باكستان التأكيد على أهمية مبدأ الجوار بين البلدين، إضافةً إلى بحث القضايا الإقليمية ومسائل العالم الإسلامي.

