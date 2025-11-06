اجتماع ثلاثي ايراني صيني روسي عشية اجتماع مجلس المحافظين

وكتب سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف مساء الأربعاء على تطبيق "تليغرام": عقدت الصين وايران وروسيا اليوم جولة اخرى من المشاورات الثلاثية التقليدية حول الملف النووي الايراني.

واضاف اننا نسقنا مواقفنا معا لكي نحقق الجهوزية قبيل الاجتماع اللاحق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر ان يلتئم الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة 19-21 الجاري في فيينا. وسيتم في الاجتماع وعلى النقيض من الدورات السابقة، دراسة موضوع ايران في ضوء انتهاء مهمة الوكالة ضمن القرار 2231 لملجس الامن الدولي، وفقط في اطار اتفاقات الضمانات.