إيران تكشف عن حوارات بناءة مع السعودية

وأوضح غريب آبادي، في منشور له على منصة "إكس"، أنه زار المملكة العربية السعودية بهدف بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف، وكذلك في القضايا القانونية وحقوق الإنسان والتعاون القضائي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن "التنسيق والتعاون القائمين بين إيران والسعودية، لا يسهمان فقط في فتح آفاق وفرص جديدة في إطار العلاقات الثنائية، بل ينعكسان أيضاً بصورة إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار غريب آبادي إلى أن إيران والسعودية، بفضل ما يجمع بينهما من قواسم مشتركة في مجالات عديدة، قادرتان على الارتقاء بالعلاقات بينهما من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وسط الظروف الدولية المعقدة الراهنة.

وأكد المسؤول الإيراني أنه "تم خلال اللقاء مع الجانب السعودي استعراض مسار التعاون المتنامي بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها حقوق الإنسان، والتعاون القانوني والقضائي، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي".

وفي هذا السياق، شدّد الجانبان على أهمية تعزيز مكانة منظمة التعاون الإسلامي ودورها في القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وعدوانه المتواصل على المنطقة، مؤكدَين ضرورة توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

واختتم غريب آبادي تصريحه بالقول: "نأمل، من خلال استمرار التواصل والحوار البنّاء بين حكومتي البلدين، أن يتواصل تطور العلاقات بين إيران والسعودية بوتيرة أسرع وبجودة أعلى، خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين".

