عراقجي: التعاون بين الصين وإيران وروسيا في مواجهة الغرب كان بالغ الأهمية

وبحث عراقجي اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لمواقف الصين المسؤولة والمبدئية في إعلان عدم قانونية آلية الزناد داخل مجلس الأمن الدولي، مشدداً على أن "التعاون الثلاثي البنّاء بين الصين وإيران وروسيا في مواجهة الأحادية الأمريكية وبعض الممارسات الغربية كان ذا أهمية بالغة، وقد حظي بتأييد دولي واسع".

وأشار عراقجي كذلك إلى استمرار الإجراءات الاستفزازية للكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، مضيفاً: "ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف في وجه سياسات العدوان والهيمنة التي ينتهجها هذا الكيان، وأن يمنع تفاقم الأزمات في المنطقة".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في هذا الاتصال على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين، وعلى أهمية الحفاظ على التنسيق والتواصل المستمر بين البلدين داخل الأمم المتحدة وسائر المنظمات متعددة الأطراف.

كما أعرب وانغ عن تقديره للنهج السلمي الذي تتبناه إيران في برنامجها النووي، مؤكداً حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في امتلاك الطاقة النووية السلمية باعتبارها عضواً أساسياً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وتطرق الجانبان إلى اللقاء البنّاء الذي جمع رئيسَي البلدين في سبتمبر الماضي، وإلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماع آلية التعاون رفيعة المستوى قريباً، مشيرين إلى عزم القيادتين السياسيتين في البلدين على تنفيذ التفاهمات المتوصّل إليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين، والعمل على تحويلها إلى برامج عملية ملموسة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على مواصلة التواصل الدبلوماسي الوثيق وتعزيز التعاون الثنائي خلال العام الميلادي المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين.

