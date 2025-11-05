سفیر إیران بالأمم المتحدة: تصریحات ترامب النوویة تهدید خطیر للسلم والأمن الدولیین

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ردا على تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بشأن بدء تجارب الأسلحة النووية الأمریکیة: إن الرئيس الأمريكي أعلن علنا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه أمر وزارة الحرب الأمريكية "ببدء تجارب أسلحتها النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى"، وصرح بأن "هذه العملية ستبدأ فورا". وفي وقت لاحق، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صرح في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" بأن الولايات المتحدة وحدها "تمتلك ما يكفي من الأسلحة النووية لتفجير العالم 150 مرة".

وقال "أمير سعيد إيرواني" إن هذه التصريحات المتهورة والخطابات الصادمة الصادرة عن رئيس دولة حائزة للأسلحة النووية تشكل تهديدا واضحا باستخدام الأسلحة النووية وتعتبر إعلانا واضحا عن نية استئناف التجارب النووية. إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة الملزمة بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالسعي إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، ويتعارض بشكل واضح مع هدف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، ومع التزامها بتنفیذ وقف التجارب النووية.

وقال إيرواني إن هذه التصريحات تُثير قلقا بالغا، لأن الولايات المتحدة هي إحدى الدول الثلاث الأمينة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبالتالي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة، قانونيا وأخلاقيا، للحفاظ على سلامة هذه المعاهدة وصلاحيتها. ومع ذلك، يرفض رئيس الولايات المتحدة الإضطلاع والوفاء بهذه المسؤوليات، ويشيد علنا بالأسلحة النووية ويهدد بالدمار الكارثي - وهي تصريحات تقوض بشكل خطير عقودا من الجهود الجماعية التي بذلها المجتمع الدولي بشأن نزع السلاح ومنع الانتشار الأسلحة النووية ، وتزيد من خطر بدء سباق تسلح نووي جديد.

وتابع بالقول: إن هذه التصريحات تأتي في وقت تعمد فيه الولايات المتحدة نشر الأكاذيب والمعلومات المُضلّلة لخداع المجتمع الدولي واعتبار البرنامج النووي السلمي الإيراني تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن العمل العدواني وغير القانوني الذي قامت به الولايات المتحدة في 24 يونيو 2025، من خلال القصف الجوي المتعمد للمنشآت النووية السلمية الإيرانية، والتي تخضع لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتختص إلى دولة غير نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة و ويعتبر هجوما خطيرا على أسس وركائز نظام نزع السلاح العالمي ومعاهدة منع الانتشار النووي.

وقال: نظرا لخطورة هذا الوضع وأهميته، تطلب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة من الأمين العام للأمم المتحدة إحالة هذه المسألة فورا إلى مجلس الأمن، وفقا للمادة 99 من الميثاق، وتقييم آثارها وتداعياتها على النظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن دراسة هذه التطورات المقلقة بشكل عاجل، وذلك في إطار اضطلاعه بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

