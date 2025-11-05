إیران وفرنسا تتبادلان الإفراج عن السجناء

وقال عراقجي إن المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري، التي كانت موقوفة في فرنسا، أفرج عنها وهي الآن داخل السفارة الإيرانية بانتظار استكمال الإجراءات القضائية تمهيداً لعودتها إلى طهران.

وأكد أن بلاده أطلقت سراح مواطنين فرنسيين اثنين بسبب "سماحة الإسلام"، ولا يزالان في إيران.

وفي السياق ذاته، أكّد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الفرنسيين اللذين كانا يقضيان عقوبات في إيران بتهم تتعلق بـ"الجرائم الأمنية"، أطلق سراحهما بكفالة قضائية وسيظلان تحت الإشراف القانوني لحين استكمال مراحل المحاكمة.

