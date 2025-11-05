عراقجي: إذا تقرر العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة فستكون فقط حول الملف النووي

وقال عراقجي على هامش اجتماع الحكومة ورداً على أسئلة الصحفيين حول زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية"مجيد تخت روانجي" إلى سلطنة عمان: إن زيارته كانت لإجراء محادثات سياسية دورية أعتقد أنها تُعقد كل 6 أشهر في إيران وسلطنة عمان.

کما صرح عراقجي بشأن عدم التفاوض بشأن الصواريخ الإيرانية: لطالما كانت مناقشات الصواريخ والقضايا الإقليمية مطروحة على جدول الأعمال، موقفنا واضح دائمًا. إذا جرت مفاوضات، فسترکز على الملف النووي فقط.

کما قال وزير الخارجية فيما يتعلق بالمواطنين الفرنسيين المحتجزین في إيران: أُدين هذان المواطنان بتهمة التجسس والتي أعلن القضاء الليلة الماضية أنها تخضع للرأفة الإسلامية. كما أُطلق سراح مواطنتنا، السيدة اسفندياري وهي الآن في سفارتنا.

