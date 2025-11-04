متحدثة الحکومة: إيران لم ولن يكن لديها برنامج نووي عسكري استنادا إلى مبادئها الثقافية والعقائدية والأخلاقية

وأشارت فاطمة مهاجراني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، وقالت إن "غروسي" أكد أن إيران لم يكن لديها برنامج نووي عسكري، كما ليس لديها هذا البرنامج الآن.

وأضافت متحدثة الحکومة: لن نتجه أبدا نحو صنع قنبلة نووية لثلاثة أسباب أساسية. أولًا، أساسنا الثقافي والتاريخي، الذي لا يتوافق مع هذا المسار. ثانيا، أساسنا العقائدي، وبناء على فتوى صريحة، يُحرم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها. ثالثا، الأساس الأخلاقي للشعب الإيراني الذي يرتكز على الإنسانية والأخلاق.

وتابعت مهاجراني قائلة: إن تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في إطار أنظمة وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، وجميع الإجراءات تصب في مصلحة البلاد. و هناك توافق وتنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي في هذا الصدد.

