الرئيس بزشكيان: قدرات إيران الدفاعية تضمن ردا سريعا ومؤلما على أي خطأ معادٍ

وخلال لقائه محافظ كرمان وعدداً من مسؤولي المحافظة، شدّد بزشكيان على أن تجاوز المرحلة الراهنة يتطلب تعبئة جميع إمكانات البلاد عبر الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي، مؤكداً أن إيران قادرة على تحويل العقوبات المتزايدة إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف أن طهران تستفيد من علاقاتها مع الدول المجاورة لمواجهة الضغوط الغربية، مشيراً إلى أن العدو يسعى إلى تقسيم وإضعاف إيران والدول الإسلامية الأخرى.

وختم بزشكيان بالقول إن الجمهورية الإسلامية "لا ترغب في الحرب، لكنها لن تتردد في الرد السريع والمؤلم على أي اعتداء".

endNewsMessage1