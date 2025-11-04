طهران تحتفل باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بمسيرات شعبية

انطلقت صباح يوم الثلاثاء، مسيرات شعبية في طهران بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي".

وشارك غالبية طلاب الجامعات والمدارس في المسيرات لإيصال صوتهم والمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي.

ويُحيي الإيرانيون هذا اليوم الذي فيه جرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979، من قِبل طلاب إيرانيين مؤيدين للثورة الإسلامية، حيث تم احتجاز 52 دبلوماسياً أميركياً لمدة 444 يوماً، قبل أن يتم ترحيلهم.

وأعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، يوم الاثنين، دعوته الشعب الإيراني، ولا سيما الطلبة والتلاميذ، إلى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات التي "تُجسّد روح الصمود والمقاومة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، فهذا اليوم يمثل ملحمة وطنية خالدة في تاريخ الثورة الإسلامية".

