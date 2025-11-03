ايران تؤكد استعدادها لإغاثة منكوبي الزلزال في افغانستان

وعبر متحدث الخارجية، في تصريح له اليوم الاثنين، العزاء والمواساة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى "الشعب الافغاني الشريف" وخاصة عائلات القتلى اثر الزلزال الذي ضرب افغانستان فجر اليوم؛ سائلا الباري عز وجل ان يمنّ بالشفاء على المصابين والجرحى في هذا الحادث.

يذكر ان زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر هزّ، في حوالي الساعة الواحدة صباحاً (اليوم الاثنين)، المحافظات الشمالية من أفغانستان؛ وقد تحدّد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في منطقة "خُلم" بمحافظة سَمنغان.

وفي اخر تحديث لحصيلة هذا الحادث، أعلن "شرافت زمان"، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بالهيئة الحاكمة في افغنستان، عن ارتفاع أعداد الضحايا في بلخ وسمنغان؛ مشيرًا إلى أن الزلزال في هاتين المحافظتين أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 320 آخرين؛ بحسب ما افادت به وكالة "الصوت الافغاني" للانباء (آوا).

