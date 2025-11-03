عراقجي: كذبة «التهدید النووي الإیراني» انهارت

وكتب عراقجي في حسابه الشخصي أنّ التصريحات الواقعية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية العُماني أظهرت بوضوح زيف الادعاءات التي كانت تروَّج حول «التهديد النووي الإيراني».

وشدّد عراقجي في رسالته على أنّه خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية انكشف الكذب الفاضح الذي كان يُستخدم لتبرير القصف غير القانوني ضد إيران من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في منشوره إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن صراحة أنّ إيران «لا تطوّر سلاحاً نووياً ولم تفعل ذلك أبداً».

كما أشاد عراقجي بالموقف الصريح لوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، قائلاً إنّه أكّد بدوره أنّه «لم يكن هناك يوماً أي تهديد نووي من جانب إيران».

وأضاف عراقجي في جزء آخر من رسالته: «إيران لم تدمّر الدبلوماسية؛ الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من دمّروها».

واتّهم الوزير الإيراني الكيان الصهيوني بأنّه المسؤول الرئيس عن انهيار المسار الدبلوماسي، قائلاً إنّ هذا الكيان «هاجم الدبلوماسية لأنه يخشى فشل مشروعه القائم على صناعة العدو من إيران».

وفي ختام رسالته، وجّه عراقجي حديثه إلى رئيس الولايات المتحدة قائلاً: «لقد دخلت البيت الأبيض متعهّداً بإنهاء خِدع نتنياهو، وبالعودة إلى إرث سياسات أوباما، لكن ما زال أمامك وقت لتصحيح المسار».

